Transports en commun, taxis, Responsible Young Drivers… : les bons plans pour rentrer du réveillon en toute sécurité

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de festins exceptionnels et de soirées arrosées. Mais quand on a bu quelques verres d’alcool, interdit de reprendre le volant. Il existe toutefois des alternatives, durant les fêtes, pour profiter d’un dernier verre puis rentrer chez soi en toute sécurité.

Les transports en commun de la Stib

Si à Noël, aucun horaire spécifique ne sera mis en place par la Stib, la société bruxelloise de transports en commun lancera pour le réveillon du Nouvel an un service spécial de bus, métros et trams tout au long de la nuit.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les bus, métros et trams circuleront donc à un horaire normal. Les métros circulent ainsi jusqu’à 1h00 du matin, certains trams et bus circuleront jusqu’à cette heure-là également. Il est donc tout à fait possible de profiter du réveillon et de prendre ces transports en commun ensuite.

Dans la nuit du 30 au 31 décembre, la Stib prolonge la circulation des métros 1 et 5 jusqu’à 2h00 du matin, et annonce la prolongation des métros 2 jusqu’au Heysel dès 20h00. La station de métro Roi Baudouin sera par contre fermée de 18h00 jusque 8h00 du matin le lendemain en raison du feu d’artifice tiré depuis l’Atomium.

Toutes les lignes de tram seront également prolongées jusqu’à 2h00 du matin pour la nouvelle année, et toutes les lignes de bus Noctis circuleront jusqu’à 5h00 du matin (avec une exception pour la ligne N18 qui sera limitée à Stade toute la nuit).

Les Responsible Young Drivers

Comme chaque année, les Responsible Young Drivers seront présents aux quatre coins de la capitale pour ramener les personnes en état d’ébriété à leur domicile lors du réveillon de Nouvel an. Ainsi, durant la nuit entre minuit et 6h00, chacun pourra téléphoner au 0902/69.669 (1 € la minute) pour appeler un volontaire qui conduira alors votre véhicule pour vous ramener la maison. Le standardiste demandera toutefois quelques renseignements et s’assurera que les documents du véhicule sont en règle.

L’occasion donc de passer une belle soirée et de rentrer en toute sécurité.

Les taxis et VTC

L’une des solutions les plus simples est évidemment d’appeler un taxi, qui prendra en charge de nombreux fêtards durant les réveillons de Noël et de Nouvel an. Les compagnies annoncent ainsi un renforcement de leurs services durant les nuits du 24 et du 31 décembre. Toutes les informations sur ces compagnies de taxis ainsi que sur le moyen de les joindre sont à découvrir sur le site de Bruxelles-Mobilité.

Les services de VTC, comme Uber, Heetch ou Blacklane, seront également nombreux à parcourir les rues de Bruxelles durant ces deux soirées de fête.

Évitez les vélos et trottinettes

Si vous êtes trop alcoolisé pour conduire une voiture, il n’est évidemment pas recommandé de prendre également un Villo ou une trottinette électrique que vous pourriez trouver en ville. La loi interdit en effet toute personne en état d’ébriété de conduire tout type de véhicule, dont les vélos et trottinettes, qui circulent sur la voie publique. Bref, évitez donc de louer ce type de véhicule si vous avez plus de deux verres dans le nez.

