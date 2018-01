Le transport de marchandises via le Port de Bruxelles en nette progression en 2017

L’activité du Port de Bruxelles a connu une sensible progression l’an dernier, ressort-il des chiffres présentés vendredi par la direction de celui-ci. Le trafic global a progressé de 7%, ce qui s’est traduit par le transport de près de 7 millions de tonnes sur le canal au cœur de la capitale. Cette hausse poursuit un mouvement observé depuis plusieurs années.

Selon le Port de Bruxelles, le trafic propre – qui comprend un (dé)chargement à Bruxelles – s’est montré le plus dynamique, avec 4,8 millions de tonnes et une progression de 8,8%, contre +3% pour le trafic de transit (2 millions de tonnes).

Toujours d’après la direction du Port, si on devait reporter le trafic via la voie d’eau sur la route, ce sont près de 650.000 camions supplémentaires qui viendraient s’ajouter au trafic routier bruxellois, soit plus de 2.000 camions par jour. Cela représente également une économie de 100.000 tonnes de CO2 et de 25 millions d’euros en coûts externes.

Les matériaux de construction ont confirmé leur position prédominante dans l’activité portuaire bruxelloise (58,9%), suivis par les produits pétroliers (23,7%) et les conteneurs (7,7%).