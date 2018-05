Transmigrants : un accord trouvé entre le fédéral et les polices locales pour la gestion de la gare du Nord

Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) l’a confirmé à la Chambre ce mercredi : des actions de police coordonnées entre le fédéral et les polices locales vont avoir prochainement dans et autour de la gare de Bruxelles-Nord.

La réunion de ce mercredi matin entre les forces de police et le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) a abouti à un plan d’action mis en place avec les zones de police de Bruxelles-Nord et de Bruxelles Capitale-Ixelles, la police judiciaire, la police fédérale et la police des chemins de fer sur la gestion des transmigrants dans la gare de Bruxelles-Nord.

Selon les services de police, cet accord doit notamment permettre d’accroître la sécurité dans le quartier de la gare, de garantir l’ordre public et l’hygiène, de décourager toute forme de nuisance, d’intensifier les actions coordonnées entre les différents services et de poursuivre les actions dissuasives.

Jan Jambon a indiqué qu’un nombre suffisant de policiers sera libéré, sans toutefois préciser les détails de l’accord. Selon nos confrères de Bruzz, ces actions de police coordonnées devraient débuter ce jeudi et continueront, si nécessaire, dans les prochaines semaines.

Gr.I. – Photo : archive Belga