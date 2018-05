Trafic ferroviaire: encore des perturbations sur le rail entre Bruxelles et Gand

Il y aura encore, vendredi à l’heure de pointe matinale, des retards sur la ligne ferroviaire entre Bruxelles et Gand. Les dégâts sur une caténaire dans la région de Welle ne sont pas encore totalement réparés, indique le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

Depuis 6h20, une voie de la liaison rapide entre Gand et Bruxelles est disponible. Les trains en direction de la capitale n’enregistrent dès lors que des retards limités de 5 à 10 minutes. Les trains depuis Bruxelles vers Gand doivent, eux, encore être déviés par une voie alternative et plus ancienne. Ce qui conduit à des retards de 15 à 20 minutes. Infrabel espère avoir libéré la deuxième voie rapide à la mi-journée.

Belga