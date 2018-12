La traditionnelle course à pied de Noël du Joggans a rassemblé une cinquantaine de participants

Les pères et mères Noël étaient de sortie en ce 25 décembre pour la traditionnelle course à pied de Bruxelles, organisée par le Joggans club de Ganshoren. Le club fête cette année ses 40 ans, l’occasion d’inviter les autres clubs de course à se joindre à eux.

Afin de brûler l’excès de calories emmagasinées au réveillon, une cinquantaine de coureurs s’était donné rendez-vous vers 9H30 ce matin au club de course de Ganshoren. Tous étaient déguisés pour l’occasion en père et mère Noël, de quoi mettre de la bonne humeur dans l’exercice phyisque qui les attendait.

Ils ont parcouru les 7 kilomètres qui les séparaient de la Grand Place de Bruxelles, avec une arrivée qui n’est pas passée inaperçue auprès des visiteurs du centre ville. Les membres du club de Ganshoren ont alors été rejoints par des coureurs d’autres clubs, un moment de convivialité en ce jour de Noël. Malgré le froid, ils tenaient à être présents pour cette traditionnelle course à pied de Noël, organisée pendant les fêtes depuis plus de 20 ans.

La Rédaction en ligne; Illustration: Joggans club de Ganshoren