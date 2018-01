Tournée minérale, c’est reparti! Mais l’opération est-elle utile? Réponse dans M

Avec 80.000 inscrits, l’opération Tournée minérale a moins de succès que l’année dernière mais les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu’au 1er février.

Se passer d’alcool pendant un mois, est-ce vraiment utile? Elle permet de s’interroger sur sa consommation d’alcool, selon Martin De Duve. Elle n’est certes pas destinée aux personnes très dépendantes, précise Lauriane Fabry mais peut permettre de changer ses habitudes et de prendre conscience des bénéfices de l’abstinence.

Avec Didier VANDER STEICHEL, directeur général de la Fondation contre le Cancer; Martin DE DUVE, directeur de l’asbl Univers Santé (UCL); André MAILLEUX, participant à l’opération Tournée Minérale et Lauriane FABRY, psychologue et coordinatrice du projet « Alcool et vous » au CHU Brugmann.

