Tourisme, hôtels, musées, événementiel : le plan de protection Covid bruxellois validé

Le plan bruxellois de protection sous Covid-19 pour les secteurs du tourisme, des musées, des attractions et de l’événementiel a été validé par le commissariat Coronavirus.

Avec la crise sanitaire, les activités touristiques, l’événementiel, l’horeca, les attractions, et les musées ont été, partiellement ou totalement, mises à l’arrêt. Dans l’optique d’une reprise dans les meilleurs conditions, la Région bruxelloise a ainsi développé un plan de protection, en collaboration avec Visit.Brussels, l’opérateur touristique bruxellois.

“Ce plan inclut un protocole comprenant les bonnes pratiques régulièrement admises en matière de lutte contre le Covid et la possibilité d’obtenir une certification : le Brussels Health and Safety Label“, indique Visit.Brussels. Aujourd’hui, 88 établissements et institutions à Bruxelles ont déjà obtenu cette certification, notamment via des formations en collaboration avec Horeca Forma, “et sont prêts pour une réouverture dans les mois à venir” : attractions et musées, hébergements touristiques, visites guidées, Horeca, venues, événements et foires.

“L’objectif de ce label est double : d’une part, il s’agit de faire respecter des règles générales obligatoires applicables à tous les secteurs, ainsi que celles propres à chaque secteur, et d’ainsi les aider dans leur processus de relance“, explique Visit.Brussels, “d’autre part, le label permet d’informer et de rassurer le public sur les mesures prises par les lieux touristiques qu’ils envisagent de fréquenter“.

Le plan de protection bruxellois validé au fédéral

Ce plan de protection a été soumis à l’approbation du commissariat Covid, au niveau fédéral donc. “Aujourd’hui, ce dernier a été validé par le commissariat coronavirus“, se réjouit Visit.Brussels.

Néanmoins, le protocole pourra être amené à évoluer encore, en fonction des directives du Comité de concertation.

ArBr – Photo : Belga (archives)