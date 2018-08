Le tourisme en forte hausse à Bruxelles en ce mois de juillet

Les touristes étaient au rendez-vous dans la capitale en ce mois de juillet. Selon les estimations de visit.brussels, le taux d’occupation des hôtels de Bruxelles atteint 77%. C’est nettement plus qu’en juillet 2017, il atteignait alors 71%. C’est également plus qu’avant les attentats de mars 2016.

Parmi les profils de touristes les plus fréquents, on retrouve notamment les jeunes qui ne passent que deux ou trois jours dans la capitale. Autre constat, si le centre ville reste le lieu privilégié par les visiteurs, deux quartiers tirent désormais leur épingle du jeu. C’est le cas du quartier européen et des alentours du canal, qui attire notamment les touristes grâce au centre Pompidou et au Mima.

► Un reportage de Thomas Dufrane et Frédéric De Henau