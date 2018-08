Un tiers des travailleurs belges reçoit des chèques-repas, selon une étude effectuée par le prestataire de services RH Acerta auprès de 40.000 travailleurs. Plus souvent, ce sont les employés (40%) qui en reçoivent par rapport aux ouvriers (16%).

Le chèque-repas existe depuis plus de 30 ans. Il a encore un bel avenir devant lui, estime Olivier Marcq, juriste pour Acerta. “La proposition récente de les convertir en espèces sonnantes et trébuchantes n’a pas abouti. Au fil des années, les chèques-repas se sont en effet adjugé une valeur symbolique propre: ceux qui reçoivent ces chèques ne s’en déferont plus si facilement.”

Parmi les entreprises qui n’emploient que des employés, 64,8% d’entre elles donnent des chèques-repas. Dans celles n’employant que des ouvriers, ce pourcentage atteint 10,1%. Les chèques-repas comme avantage supplémentaire dans le package salarial sont plus populaires dans le marchand (29%) que dans le non-marchand (23%). Il ressort encore des chiffres que plus la taille de l’employeur est importante, plus il y a de chances que celui-ci instaure des chèques-repas.

Avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq