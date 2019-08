Theo Francken s’en prend à Juicy : les chanteuses lui répondent

L’ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) s’en est pris sur les réseaux sociaux aux deux chanteuses bruxelloises de Juicy.

Samedi dernier, les chanteuses bruxelloises de Juicy étaient sur la scène de la Grand-Place de Louvain pour le festival “Het Groot Verlof”. Elles y ont chanté leurs derniers tubes, comme à l’accoutumée, ainsi que la chanson “Didn’t Knock”. Cette dernière est un appel dénonçant le projet de loi concernant les visites domiciliaires, qui avait fait débat à la Chambre lorsque Theo Francken était secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. La N-VA avait en effet appuyé ce projet de loi permettant de réaliser des perquisitions dans des habitations, visant notamment les familles accueillant des réfugiés.

Et ce concert n’a visiblement pas plu à Theo Francken qui s’est plaint de l’invitation de Juicy sur la Grand-Place de Louvain. “Selon ces dames, payées par la Ville de Louvain pour un concert gratuit au Groot Verlof, je suis un ‘connard’, et c’est pourquoi elles me dédient une chanson… Ah oui, ce groupe s’appelle Juicy ou quelque chose comme ça”, a lancé le député fédéral sur Twitter et Facebook.

Ce matin notre dédicace à Theo Francken a été entendue. Tout d’abord nous aimerions lui rappeler que si nous avons été… Publiée par Juicy sur Dimanche 11 août 2019

Les deux chanteuses de Juicy n’ont pas tardé à répondre à l’intéressé. “Tout d’abord, nous aimerions lui rappeler que si nous avons été payées par la ville de Leuven pour jouer au festival ‘Het Groot Verlof’, c’est parce que c’est notre métier. Et ce n’est pas parce que nous sommes rémunérées avec de l’argent public que nous sommes en accord avec les politiques mises en œuvre”, clament-elles sur Facebook. “Nous voulons dénoncer toutes initiatives de l’état et de monsieur Francken à empêcher l’entraide citoyenne. Nous continuerons à écrire et à chanter nos désaccords avec les politiques par lesquelles nous ne nous sentons pas représentées”, annoncent-elles encore.

► Voir aussi : Juicy en direct du festival Couleur Café

Gr.I. – Photo : Belga/Virginie Lefour