Tensions sociales chez Ryanair : un protocole d’accord sur les salaires du personnel de cabine

Direction et syndicats belges de Ryanair sont parvenus à un protocole d’accord mercredi quant à une convention collective de travail concernant les salaires du personnel de cabine de la compagnie irlandaise basé en Belgique, fait savoir la CNE.

Une hausse importante des salaires de 25% a été négociée pour le personnel le moins bien payé. “Ce qui leur permet de respecter les salaires minimums du secteur de l’aviation, mettant fin au dumping social exercé par la compagnie low-cost“, commente le syndicat chrétien, qui ne souhaite pas s’épancher davantage sur le contenu du préaccord. Le reste du personnel de cabine voit également ses salaires augmenter, avec une hausse en moyenne de 8%. Le résultat de ces négociations sera présenté aux travailleurs la semaine prochaine et ensuite soumis au vote. Les résultats sont attendus pour le 3 juin. Si le vote est positif, le protocole sera transformé en CCT, “la plus importante de l’histoire de Ryanair en Belgique“, selon la CNE, qui qualifierait alors cela d'”avancée sociale majeure”. Il n’est toutefois pas certain que ce préaccord reçoive un accueil enthousiaste de la part du personnel étant donné le passif désastreux en matière de relations sociales, prévient le syndicat chrétien. “Certains gagneront plus, d’autres moins“, explique ainsi Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. “Parmi les plus anciens, il y a en outre pas mal de rancoeur vis-à-vis de la compagnie. Je crois tout de même que le oui va l’emporter“, confie-t-il.

En 2018, la compagnie irlandaise avait été paralysée à plusieurs reprises par des grèves de ses pilotes ou de son personnel de cabine, ce qui l’avait poussée à ouvrir des négociations avec les syndicats. Des actions qui “ont permis de renverser le rapport de forces entre les travailleuses et travailleurs de Ryanair et la direction“, estime la CNE. En Belgique, il avait finalement été convenu en octobre dernier que l’entreprise applique le droit belge à ses salariés à partir de janvier 2019. Une convention collective de travail avait déjà été conclue pour les pilotes. Les négociations pour le personnel de cabine, elles, ont finalement abouti ce mercredi. “Les accords engrangés permettent le développement d’une confiance mutuelle entre les interlocuteurs sociaux“, relève encore le syndicat chrétien.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre les négociations autour du fonctionnement de la délégation syndicale, du système de congés et d’un système transparent pour assurer les promotions et les transferts au sein du réseau Ryanair. La délégation syndicale sera particulièrement attentive au respect intégral du droit belge, met-elle en garde.

