Un temps plus doux mais nuageux

Le temps sera plus doux mais aussi plus nuageux, vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Un peu de pluie ne sera pas exclue sur le nord-ouest du pays. Après la fraîcheur matinale, les maxima atteindront de 16 à 18° sur la plupart des régions et entre 14 et 16° en Ardenne.

Le vent, de secteur sud à sud-est, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, les nuages persisteront et de la pluie ou une averse pourrait survenir, principalement sur le nord-ouest. Les minima ne dépasseront pas 5 à 7° en Ardenne et 8 à 10° ailleurs.

Le week-end débutera sous une nébulosité abondante. Le risque d’averses devrait toutefois rester limité samedi. Il fera par contre assez frais, avec des maxima compris entre 11 et 15°, sous un vent modéré de sud-ouest. Un temps instable dominera dimanche, entraînant par endroit des pluies assez fortes voire orageuses. Le thermomètre affichera entre 12° sur l’ouest et 18° à l’est.

Fraîcheur et grisaille seront de mise lundi, accompagnées d’averses. Le mercure chutera quelque peu, avec des températures proches ou inférieures à 10° et un vent soutenu.

Belga – Photo: Belga/Ilse Ketele