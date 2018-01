Les taxis manifesteront contre la concurrence d’Uber ce mardi à Bruxelles

L’action a pour but de demander au gouvernement bruxellois d’élaborer un plan de taxi avec des règles claires, afin de contrer la concurrence déloyale d’Uber.

Le Front Commun des Taxis de Bruxelles parcourra les rues de la capitale ce mardi lors d’un cortège funèbre. L’action symbolique a pour but de demander au gouvernement bruxellois d’élaborer un plan de taxi avec des règles claires, afin de contrer la concurrence déloyale d’Uber.

“Le taxi bruxellois est mort après une maladie persistante et douloureuse, une infection très contagieuse et pour laquelle un médicament existait, mais n’a pas été administré“, explique la nécrologie fictive.

Les associations professionnelles et les syndicats espèrent également plus de contrôles de police sur les véhicules Uber.

L’action aura lieu ce mardi à 9h mardi à la place Poelaert. Le cortège funèbre fictif amènera le cercueil du taxi bruxellois au bureau du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Une couronne sera ensuite déposée au parlement de la Région.

📢Une #manifestation des #taxis aura lieu à #Bruxelles ce 16 janvier. Un cortège de taxis se dirigera de la place Poelaert vers Arts/Belliard, via la petite ceinture et ensuite vers la rue du Lombard, via la place du Grand Sablon.

Consultez le parcours https://t.co/RnwXgbp0EP pic.twitter.com/TsFsiqUmtp

— PolBru (@zpz_polbru) January 15, 2018