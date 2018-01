Les taxis bruxellois organisent leur enterrement ce mardi : voici le tracé de leur manifestation

Le front commun des taxis bruxellois manifestera mardi dans les rues de Bruxelles. L’action prendra l’apparence symbolique d’un cortège funèbre et a démarré à 9 heures place Poelaert. Le secteur des taxis demande que le gouvernement régional rédige un plan taxi avec des règles claires, qui écarte la concurrence déloyale d’Uber.

“Le taxi bruxellois est décédé d’une longue et pénible maladie, une infection très contagieuse et ‘ubérisante’, pour laquelle un médicament existe mais n’a pas été administré”, peut-on lire sur la notice nécrologique fictive. “Nous sommes en faveur d’un plan taxi qui modernise le secteur à Bruxelles, à condition que ce plan mette fin à la concurrence déloyale ce qui n’est pas le cas actuellement”, a souligné Marc Delire, président de GTL-Taxi (Groupement national des entreprises de voitures de taxis et de location).

📢Une #manifestation des #taxis aura lieu à #Bruxelles ce 16 janvier. Un cortège de taxis se dirigera de la place Poelaert vers Arts/Belliard, via la petite ceinture et ensuite vers la rue du Lombard, via la place du Grand Sablon.

Consultez le parcours https://t.co/RnwXgbp0EP pic.twitter.com/TsFsiqUmtp — PolBru (@zpz_polbru) January 15, 2018

L’organisation professionnelle et les syndicats espèrent aussi plus de contrôles policiers sur les nombreux véhicules Uber. Ceux-ci offrent des services de taxi sans licence, dénoncent les manifestants. Dans un jugement rendu fin décembre, la Cour européenne de Justice a estimé qu’Uber était bien un service de transport et pouvait donc être soumis à un ensemble de règles similaire à celui imposé aux autres sociétés.

Le cortège transporte un cercueil jusqu’au cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (rue Ducale) avant de déposer une couronne de fleurs au Parlement bruxellois (rue du Lombard). Ils mèneront également leur cortège à travers le centre de Bruxelles, avant un retour à la place Poelaert. La circulation sur la petite ceinture risque notamment d’être perturbée entre 9h00 et 15h00.

Avec Belga – Photos : BX1/Jean-Christophe Pesesse