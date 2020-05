Take Care, la plateforme qui livre vos médicaments gratuitement pendant la crise sanitaire

La start-up bruxelloise Take Care permet aux patients de se faire livrer des médicaments gratuitement. Un partenariat a été mis sur pied avec le réseau de bénévoles de Covid Solidarity.

Le principe de la plateforme Take Care est de mettre en relation le patient avec la pharmacie la plus proche de chez lui afin de lui permettre de se fournir en médicaments et produits de parapharmacie sans se déplacer. Le projet est opérationnel depuis le début du mois de mars.

Après une phase de tests, une quarantaine de liens avec des pharmacies ont été noués à Bruxelles et à Anvers. L’objectif est d’augmenter cette base dans les prochaines semaines afin de pouvoir desservir un maximum de patients à travers le pays. Avec la crise sanitaire, Take Care s’adresse particulièrement aux patients isolés et leur permet d’être livrés gratuitement en 24h.

Pour ce faire, un partenariat est né avec la plateforme Covid Solidarity. En plus du site internet ou de l’application Take Care, les patients peuvent passer commande via le numéro de Covid Solidarity (02 808 96 54). Les bénévoles se chargent de la livraison, à pied ou à vélo.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli