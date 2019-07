Swissport développe un nouveau centre pharmaceutique à Brussels Airport

Swissport a signé un contrat avec Brussels Airport Compagny pour le développement d’un nouveau centre destiné à la livraison de produits pharmaceutiques à Brussels Airport.

Brussels Airport Company construit depuis janvier dernier le bâtiment qui accueillera, sur le site cargo de Brussels Airport, le futur Swissport Pharma Center. Ce bâtiment, loué par Swissport, se composera d’un hangar de 25.000 m², d’un système de transport particulier et de bureaux. Il devrait être terminé pour 2021.

Ce centre pharmaceutique proposera ainsi 2.620 m² d’espace de stockage à température ambiante (contre 800 m² actuellement) et 1.000 m² d’espace de stockage frigorifié (entre 2°C et 8°C). Ce nouveau bâtiment permettra notamment un chargement plus rapide et un transport plus aisé de tous les biens pharmaceutiques gérés par Swissport, annonce l’entreprise.

Gr.I. – Photo : Swissport