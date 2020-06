Suspension temporaire d’une règle bruxelloise sur les allocations familiales des jeunes

Il s’agit de la règle selon laquelle les étudiants et demandeurs d’emploi perdent leur droit aux allocations familiales s’ils travaillent plus de 240 heures sur un trimestre qui est temporairement suspendue pour les deuxième et troisième trimestres prochain.

Le gouvernement bruxellois a décidé il y a quelques jours de suspendre temporairement une règle encadrant l’octroi d’allocations familiales aux étudiants et demandeurs d’emploi, pour ne pas pénaliser la reprise de l’activité, communique vendredi Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale.

Concrètement, c’est la règle selon laquelle les étudiants et demandeurs d’emploi perdent leur droit aux allocations familiales s’ils travaillent plus de 240 heures sur un trimestre qui est temporairement suspendue pour les deuxième et troisième trimestres 2020, donc d’avril à septembre.

De cette manière, les étudiants reprenant un job d’été en plein déconfinement, entre autres, ne seront pas pénalisés par cette activité.

Avec Belga