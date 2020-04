Suspension des formations : la Croix-Rouge invite à s’initier, en ligne, aux premiers secours

Si les formations aux premiers secours organisées par la Croix-Rouge sont suspendues en raison du confinement, l’organisation invite les personnes intéressées à s’initier en ligne, via le jeu “Save Lives” et l’application “Premiers Soins”.

Ainsi, l’application “Premiers Soins”, lancée il y a un an, a été enrichie de vidéos fournissant des explications claires sur le coronavirus, et les précautions utiles face au virus, ainsi que la bonne technique de lavage de mains, et des conseils pour la gestion du stress. En outre, l’application propose aussi des initiations à certaines situations d’urgence (hémorragies, brûlure, etc), afin d’apprendre les bons réflexes.

Plus didactique, la Croix-Rouge a lancé, le mois dernier, un jeu en ligne sous forme d’application, Save Lives, permettant lui aussi de sensibiliser le public aux situations d’urgence et aux gestes de premiers secours. On découvre, ainsi, “diverses mises en situation, dans des lieux emblématiques de Bruxelles : accident de vélo dans le parc du Cinquantenaire, malaise en plein milieu de la Gare Centrale, etc (…), accompagnées de fiches récapitulatives des bons gestes à adopter en lien avec les situations rencontrées“, explique un communiqué. Un jeu d’une heure, qui a déjà été téléchargé par environ 5.000 internautes.

En temps normal, la Croix-Rouge de Belgique forme près de 40.000 personnes aux premiers secours, chaque année.

ArBr – Photo : Capture d’écran