Suite a une bagarre survenue dans la nuit du 1e au 2 décembre, des perquisitions ont été menées le mercredi 19 décembre par la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) afin d’appréhender les auteurs de ces actes de violence.

Les faits se sont déroulés dans le café “Phenix” dans le Quartier de la Rue de la Rivière (Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek) dans la nuit du 1er au 2 décembre. Des échauffourés ont éclatés après une bagarre dans l’établissement. Cette semaine, des perquisitions ont été menées afin d’appréhender les auteurs de ces actes de violence.

Un mandat d’arrêt et deux inculpations

À ce stade de l’enquête, trois personnes ont été mises à disposition du Parquet de Bruxelles. N.T. (23 ans) a été placé sous mandat d’arrêt. Z.M. (19 ans) et S.S. (19 ans) ont été inculpés et remis en liberté sous conditions. R.E.H. (21 ans) a quant à lui été relâché après avoir été auditionné, précise le Parquet du procureur du Roi. Les identités des personnes recherchées ont pu être déterminées sur base d’images caméra et de l’enquête de police.

La Rédaction en ligne