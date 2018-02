Un suspect interpellé en essayant de vendre de la drogue… à des policiers

Alors que la police était en pleine opération “Flagrant Délit” dans la zone de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere), un homme de 31 ans les a accosté pour leur vendre des stupéfiants. Immédiatement, le suspect a été embarqué par la police locale.

A 17h25 dans la commune de Saint-Josse, M.A. a présenté aux agents habillés en civil de la cocaïne et des pacsons de marijuana. La police, alors sur les lieux dans le cadre de l’opération “Flagrant Délit”, a de suite réagi en le privant de liberté et en le fouillant. Sur lui, il était en possession de 12 grammes de marijuana et d’un couteau. Le suspect a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.

Les opérations “Flagrant Délit” sont organisées régulièrement par des policiers en civil pour lutter contre les vols de bagage près des bus Euroline à la gare du Nord. S’ajoute à cela, la lutte contre la vente de drogues en tous genres.