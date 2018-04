Les subsides aux infrastructures sportives communales vont doubler en Région bruxelloise

La commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois a donné son feu vert, à l’unanimité, mercredi, au projet d’ordonnance relatif à l’octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales.

À cette occasion, la secrétaire d’État bruxelloise Fadila Laanan (PS), à l’initiative du projet, a annoncé qu’un montant de 50 millions d’euros sur trois ans avait été réservé à ces subsides, soit le double des budgets actuels.

Sous réserve de son adoption en séance plénière, ce texte réglementera la manière dont la Région alloue les subventions accordées aux communes qui souhaitent construire ou rénover des équipements, une compétence héritée de la sixième réforme de l’État. Selon la secrétaire d’État Fadila Laanan (PS), à l’initiative du projet d’ordonnance, les avantages du futur dispositif sont nombreux : la procédure est simplifiée, la communication entre administrations est améliorée, les budgets sont augmentés et les communes peuvent même être soutenues à hauteur de 100% si certains critères sont rencontrés. Les priorités de la secrétaire d’État en la matière vont à une meilleure accessibilité aux personnes handicapées, à l’installation d’équipements dans les zones qui en manquent et à la conformité aux normes énergétiques et environnementales des bâtiments. Ce financement s’opérera via des appels à projets déjà utilisés actuellement dans le cadre de ces subsides.

Selon Fadila Laanan, il existe une réelle demande de la part des communes. Depuis le début de la législature, l’appel à projets régional a permis à près de 152 projets de sortir de terre.

