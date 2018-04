Stromae est de retour avec son son titre “Défiler”

Comme annoncé dans un extrait vidéo publié il y a deux jours sur son compte Instagram, Stromae a sorti son nouveau clip “Défiler”. Il signe avec ce titre son grand retour après plus de deux ans d’absence.

Une vidéo d’un peu moins de 10 minutes dans laquelle des mannequins dansent et défilent sur la musique. Le morceau avait déjà été entendu il y a quelques semaines en bande-son lors du défilé parisien de la marque du chanteur, Mosaert, qu’il a créée avec sa femme Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam. “C’est la collection qui a inspiré la musique (…) et non pas la musique qui a inspiré une collection”, avait alors commenté Stromae.

Depuis deux jours, l’artiste avait déjà sorti trois petites vidéos sur Instagram annonçant ainsi son grand retour.

Exceptionnellement, Stromae était remonté sur scène le mois dernier à Bruxelles lors du concert du rappeur français Orelsan. Cela n’était plus arrivé depuis fin 2015.

Ce clip n’annonce, cependant, pas la sortie d’un nouvel album.

AV et Belga – Photo: source YouTube