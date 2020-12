“Still Alive” : le clip de Milo Savic qui rend hommage à l’événementiel

Le DJ bruxellois, Milo Savic, rend hommage au secteur culturel et événementiel, au monde de la nuit et à l’horeca au travers d’une chanson intitulée “Still Alive“. Dans le clip de 4 minutes apparaissent les gradins vides du Cirque Royale, la piste de danse du Fuse déserte ou encore les tables des Halles Saint-Gerry inoccupées.

Still Alive a vu le jour très rapidement en septembre à l’occasion de la manifestation pour le secteur de l’événementiel. Par la suite, lors du second confinement, Milos Avic a décidé de peaufiner le single et d’en faire un clip dans lequel s’associent tout le secteur de l’événementiel. On y retrouve des salles de spectacles et de concerts, notamment Forest National et le Palais 12, des boites de nuit ou encore des établissements horeca déserts.

“On a eu tellement de retours positifs. C’était incroyable la solidarité qui s’est créée entre ces secteurs qui ne peuvent pas exister l’un sans l’autre”, confie Milo Savic.

■ Un reportage de Thomas Dufrane, Thierry Dubocquet et Laurence Paciarelli