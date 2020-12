Saint-Gilles : une femme de 27 ans en danger de mort après un accident avec un tram

Le trafic a été momentanément interrompu ce matin sur la ligne de tram 81 entre Barrière et Gare du Midi et la ligne 82 entre Wiels et Gare du Midi. En cause, un accident entre un tram et une jeune femme de 27 ans. Ses jours sont en danger

Du côté de la Stib, on indique que la jeune femme a été renversée à hauteur de l’arrêt Suède, sur l’avenue Fonsny. Elle est sérieusement blessée et a été transportée à l’hôpital. Ses jours sont en danger.

“Il semble qu’elle se trouvait au bord du trottoir et a voulu traverser la chaussée. Une voiture l’a laissée passer mais le tram, lui, ne l’a apparemment pas vue et l’a renversée“, a expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

Le trafic a lui pu reprendre normalement mais la police est toujours sur les lieux.

T.Dest avec Belga / Image : Google Maps