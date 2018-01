Stib : voici les grands chantiers annoncés pour 2018

La Stib a encore de grands projets pour 2018 : le directeur général de la société des transports en commun bruxellois Brieuc de Meeûs a fait le point dans La Capitale sur les chantiers qui devraient se clôturer durant cette prochaine année.

Le prolongement du tram 94

Le tram 94 va être prolongé entre le Musée du Tram et Roodebeek. Ce chantier de grande ampleur sur le boulevard de la Woluwe, devrait se terminer d’ici septembre prochain, avec une inauguration prévue pour la rentrée scolaire. Brieuc de Meeûs confirme toutefois l’ambition de la société bruxelloise de prolonger la ligne jusqu’à l’avenue Marcel Thiry, à la limite avec la Région flamande.

La ligne 9 entre Simonis et Arbre Ballon

Dans les cartons depuis quinze ans et en chantier depuis trois ans, la nouvelle ligne 9 entre Ganshoren et Jette va enfin pouvoir être inaugurée en septembre, selon le directeur général de la Stib. La première phase du chantier entre Simonis et Arbre Ballon, doit donc être terminée après l’été, avec notamment l’inauguration d’un nouveau terminus à Simonis. La deuxième phase du chantier, prévue pour 2019, permettra la prolongation de la ligne jusqu’au Heysel.

La rénovation de la station Bourse

Les travaux de rénovation de la station Bourse, qui entraînera notamment la suppression de six accès et la mise en place d’un parking pour 800 vélos, doivent se terminer d’ici l’été 2018. Par contre, les travaux concernant la station De Brouckère seront terminé d’ici fin 2019, a confirmé le ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) devant la commission Infrastructures du Parlement bruxellois.

Les futures stations de métro Constitution et Albert

La Stib travaille déjà à la future mise en place du métro Nord. Elle va lancer l’enquête publique pour la future station Constitution en juin. Cette station sera située entre Annessens et Gare du Midi, sous le boulevard Lemonnier. Cette même enquête publique devrait être lancée d’ici la fin de l’année pour la rénovation de la station Albert.

Gr.I. – Photo : STIB