Stib : vente de masques au profit de Plan international Belgique

L’ONG Plan International Belgique a fait appel à des dessinateurs belges pour créer une gamme de masques exclusifs au profit de ses projets de lutte contre la propagation du COVID-19 en Afrique, Asie et Amérique Latine. La Stib a décidé de soutenir cette initiative en mettant en vente ces masques exclusifs sur son site stibstore.

Il s’agit des masques décorés par les dessins de Philippe Geluck et Eva Mouton. Ces masques en noir et blanc pour la version créée par Philippe Geluck et colorés pour la version dessinée par Eva Mouton, sont 100% polyester, lavables à 90°C, réutilisables et de taille unique.

Les bénéfices de la vente des masques via stibstore sont entièrement reversés aux actions de Plan International contre le COVID-19 en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

V.Lh. – Photo: Stib