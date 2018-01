Stib : plus de 401 millions de navetteurs en 2017, soit une hausse de 8%

Plus de 401 millions de personnes ont utilisé en 2017 l’un des transports en commun de la Stib, rapporte la société bruxelloise de transports en commun.

Ce chiffre est un soulagement pour les dirigeants de la Stib, rapporte Le Soir. En effet, ces chiffres de fréquentation confirment une progression de 8% par rapport à 2016 (+ 31,5 millions de navetteurs), soit la plus forte hausse de ces dix dernières années sur le réseau bruxellois. La Stib semble du coup reprendre des couleurs après les années 2015 et 2016 en baisse, plombées après les attentats de Paris (avec le “lock down” qui avait suivi) et de Bruxelles, en novembre 2015 puis en mars 2016.

Selon le directeur de la Stib Brieuc de Meeûs, cette progression peut également s’expliquer par le fait que de nombreux tunnels bruxellois ont dû fermer en 2017, alors que la congestion du réseau routier de la capitale se fait de plus en plus grave.

En 10 ans, le nombre de voyages sur le réseau de la Stib a augmenté de plus de 44% : le nombre de navetteurs était en effet de 277 millions en 2007 contre plus de 401 millions en 2017.

Selon les premiers chiffres révélés par la société bruxelloise, l’offre de places offertes sur le réseau a augmenté de 14% entre 2013 et 2017, avec une progression plus marquée sur le réseau des trams (+ 30 %), devant les bus (+ 25%) et le métro (+ 1,6%).

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge