Stib : le nombre de voyages a augmenté de 4% entre 2018 et 2019

Ce mardi midi, la Stib a présenté son bilan pour l’année 2019. En un an, le nombre de voyages est passé de 417,6 millions à 433,5 millions, soit une augmentation de 4%. Par contre, la société a été durement touchée par le confinement.

Le nombre de kilomètres parcourus a aussi augmenté fortement. L’an dernier, les véhicules ont parcouru, tram, bus et métro confondus, 48,3 millions de km, contre 46,6 millions en 2018. Le déploiement progressif du Plan Directeur Bus a notamment contribué à cette hausse, les bus ayant parcouru, à eux seuls, 25,6 millions de km, soit plus de 730.000 km de plus que l’année précédente.

A noter aussi que le réseau s’est développé avec le tram 8 et 9. La capacité du réseau a augmenté de 3,5% en une seule année.

Les clients semblent satisfaits du service et attribuent la note de 7,1/10 à la société bruxelloise. De plus en plus, ils utilisent les transports en commun par choix et non par obligation.

Le plus grand employeur

La Stib a encore augmenté son nombre d’agents en 2019. Elle a engagé 965 personnes dont 17,3% de femmes. Au 31 décembre dernier, la Stib comptait 9.420 collaborateurs (+4,2% par rapport à 2018), dont 11,18% de femmes. En 2020, le recrutement de 922 personnes est prévu.

Côté investissement, l’an dernier, la Stib a utilisé 394 millions, entre autres, pour le Plan Directeur Bus, le prolongement de la ligne de tram 9, la commande de 60 nouveaux trams supplémentaires, la nouvelle signalisation du métro, la construction du dépôt de métro Erasme ou encore le renouvellement des rails de tram.

“2019 a clairement été une année record pour la STIB. Bien sûr, la crise inédite que nous subissons tous actuellement nous oblige à revoir quelque peu nos ambitions pour 2020. Néanmoins nous avons confiance dans les années futures. La crise a montré le rôle essentiel joué par les transports en commun. De plus, les résultats du dernier baromètre de satisfaction nous encouragent à continuer sur notre lancée et à œuvrer toujours davantage pour une meilleure mobilité à Bruxelles. Et c’est ce que nous allons faire”, déclare Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib.

Pas de gratuité cette année

Malgré la crise du Covid-19, la Stib va poursuivre ses investissements. “Au début de la crise, à la mi-mars, nous avons subi une chute de 90% de la fréquentation”, précise le CEO Brieuc de Meeûs. “Elle est remontée petit à petit avec les premières mesures de déconfinement. On arrive maintenant à 25-30% de la fréquentation, un peu plus le week-end.” Selon le patron de la société, le retour à la normale nécessitera des mois, voire des années, plus qu’après les attentats de 2016.

Par contre, en ce qui concerne la gratuité des transports en commun inscrite dans la déclaration de majorité gouvernementale, elle ne pourra se faire cette année. La Stib avait estimé que pour la période entre juillet et décembre, le coût de la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans serait de 12 millions d’euros, soit 25 millions pour une année complète. Le gouvernement bruxellois n’a toujours pas pris de décision concernant la mise en place de la mesure. La question sera discuter en septembre lorsqu’il faudra affiner le budget et ce qui est encore faisable vu l’argent dépensé pour faire face à la crise du Covid-19.

