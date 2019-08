Stib : itinéraires modifiés pour 7 lignes de bus à partir du 31 août

Dès le samedi 31 août, sept lignes de bus de la Stib verront leur itinéraire modifié.

Les lignes concernées portent les numéros 12, 21, 45, 46, 64, 65 et 80. La desserte de l’aéroport de Zaventem sera exclusivement assurée par la ligne 12.

Les modifications apportées au réseau s’inscrivent dans le cadre du plan bus, validé par le précédent gouvernement bruxellois. Outre la desserte de l’aéroport, les principaux changements concernent Haren. “Les nouveaux itinéraires des bus permettent de mieux relier Haren, Evere et Schaerbeek au reste de la ville”, assure la Stib. La ligne 46, qui relie Anderlecht au centre-ville, sera prolongée vers le quartier Nord et, à terme, Tour et Taxis. Enfin, la ligne 64 sera exploitée intégralement en bus articulés électriques.

Plus d’infos sur les nouveaux itinéraires : www.stib.be

#PlanBus 🚌 Bus 12, 21, 45, 46, 64, 65, 80 📅 Vanaf 31 augustus veranderen dus mogelijk uw lijnen! Wil je alle wijzigingen bekijken? Bezoek dan onze website. #MIVB ➡️ https://t.co/hay4G2fWfc pic.twitter.com/4agxzFmBFR — STIB-MIVB (@STIBMIVB) August 21, 2019



Belga