La STIB fait son bilan de l’année 2017 : un nombre de voyages record

La STIB présentait ce lundi matin son rapport d’activité pour l’année 2017.

En 2017, les véhicules de la STIB ont réalisé plus d’un million de voyages par jour, soit 400,9 millions de déplacements. Une augmentation de 8% par rapport à 2016. Selon la compagnie de transports, le score de satisfaction des usagers du réseau est resté à 7,1/10, sans évolution par rapport à l’année précédente. 75% des personnes sondées donne un score de satisfaction supérieur ou égal à 7/10, et plus d’un voyageur sur 4 considère que les services se sont améliorés en un an.

Devant l’augmentation constante du nombre de voyage (31,5 millions de plus qu’en 2017), la STIB a conscience qu’elle devra adapter son réseau et ses services, et fournir encore de nombreux efforts.

En 2017, nos voyageurs ont parcouru 400,9 millions de voyages à bord de nos bus, trams et métros ensemble. Un record ! #STIB pic.twitter.com/DUQi6ETyQq — STIB-MIVB (@STIBMIVB) May 28, 2018

► Reportage d’Alexis Gonzalez et Béatrice Broutout