La station de métro Schuman a été évacuée et fermée sur ordre de police entre 12h30 et 13h00 suite à un colis suspect.

La circulation a été brièvement interrompue sur la ligne 1 entre Arts-Loi et Montgomery et sur la ligne 5 entre Arts-Loi et Mérode.

La circulation a pu reprendre vers 13h05, a annoncé la Stib.