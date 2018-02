Soupçons de pédophilie en classes vertes: la commune de Forest prend de nouvelles dispositions

Le bourgmestre reconnaît un manque de communication sur l’affaire. Il annonce notamment la mise en place d’une enquête pour faire la lumière sur le processus de communication défaillant.

La commune de Forest annonce ce vendredi qu’une enquête sera lancée pour faire la lumière sur le processus de communication défaillant à la suite des soupçons de pédophilie lors de classes vertes d’enfants de maternelles de l’école de Sept Bonniers. Ce jeudi dans un communiqué, l’association des parents de l’école maternelle déplorait l’attitude des autorités communales. Selon ces parents en colère, le bourgmestre de Forest, Marc-Jean Ghyssels (PS) tente de minimiser les faits.

Face à ses tensions entre les parents et les autorités communales, Marc-Jean Ghyssels (PS) annonce donc ce vendredi la mise en place de mesures. En plus de la mise en place d’une enquête, un numéro d’appel sera disponible ainsi qu’une boîte mail. “Une équipe pluridisciplinaire sera également mise en place pour intervenir à la demande en fonction des traumatismes. Nous allons revoir les parents après la semaine de congé scolaire et une procédure sera mise en place pour communiquer plus vite en cas d’événement comparable. Je pense que ma communication n’a pas été bonne. Même s’il n’y avait pas matière à communiquer, nous aurions dû dire qu’il s’était passé quelque chose qui était suivi par une enquête judiciaire“, explique le bourgmestre.

“L’enquête judiciaire est toujours en cours et il n’y a pour l’instant rien de neuf“, conclut-il.

T.D.

Interview: Sabine Ringelheim et Béatrice Broutout