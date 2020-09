SoundOfSilence : le silence de la culture ce lundi sur les réseaux sociaux

Ce lundi, le monde de la culture gardera le silence sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première action menée par la campagne #SoundOfSilence, pour dénoncer la situation du monde culturel.

“Stress, anxiété, pression, négativité. Tous les symptômes d’un black-out physique. Symptômes que #SoundofSilence veut justement combattre par un message clair et positif. Mais nos signaux n’ont pas été entendus, et c’est pourquoi nous utilisons maintenant l’instrument le plus puissant que nous connaissons : le silence“, explique les organisateurs de la campagne, “Lundi règnera un grand calme sur les réseaux sociaux de #SoundofSilence. Et vous pouvez prendre ceci à la lettre. Nous observerons un black-out total. Puisque nous en sommes quand même réduits à tâtonner dans le noir pendant que toute cohésion sociale nous échappe, lentement mais sûrement“.

Quand à la décision d’abandonner momentanément une communication positive, “c’est parce que nos appels au secours et nos actions n’ont pas été suffisamment entendus. Parce que nous procédures et autres mesures de sécurité n’ont pas été assez prises au sérieux. Parce que notre secteur et la société en général sont complètement ignorés. Et que ça ne peut plus durer. Maintenant, c’est le moment“.

ArBr – Photo : Facebook (Soundofsilence)