Sophie Wilmès (MR) : “On développe des trésors d’imagination pour laisser le MR de côté”

Sophie Wilmès (MR) était l’invitée de Stéphanie Meyer dans L’interview, ce vendredi à 12h45. La ministre fédérale sortante du Budget a notamment réagi à l’idée d’Ecolo d’associer la société civile à la formation du gouvernement en Région wallonne.

“C’est difficilement praticable. Mais surtout, il n’y a là rien de neuf sous le soleil. Tous les partis consultent la société civile (…).”, a estimé Sophie Wilmès. Ajoutant que cette consultation de la société civile existe déjà, ajoute encore Sophie Wilmès. “On peut la renforcer comme cela a été le cas en Région Wallonne, pour l’écriture de décret par exemple.” Et de s’interroger : “Cette consultation de la société civile renforcée, je trouve interpellant qu’on l’exige en Wallonie et pas à Bruxelles. On a l’impression qu’on développe des trésors d’imagination pour laisser le MR de côté.”

►L’interview, en direct du lundi au vendredi à 12h45