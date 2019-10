Solvay lance un centre dédié aux composites thermoplastiques à Neder-Over-Heembeek

Solvay a inauguré sur son campus de Neder-Over-Heembeek son nouveau centre d’innovation dédié aux composites thermoplastiques. Ces composites, plus légers, ouvrent des possibilités d’applications concrètes dans les secteurs aéronautique, automobile ou encore du pétrole et du gaz.

Un autre centre a été ouvert en parallèle à Alpharetta, dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis. “Les nouveaux centres aux Etats-Unis et en Belgique complètent notre infrastructure pour soutenir l’industrialisation de nos technologies de matériaux thermoplastiques“, précise Solvay.

Ces centres fournissent des moyens et des capacités pour accompagner les clients de Solvay dans la conception, le prototypage et les tests de pièces et ainsi réduire le délai de mise sur le marché. Les composites thermoplastiques ont pour ambition de remplacer les métaux plus lourds et de rendre ainsi les avions ou les voitures plus légers, afin de réduire leur consommation de carburant. Ils permettent aussi d’offrir une seconde vie à des matériaux plastiques.

Dans l’industrie pétrolière et gazière, ces composites remplacent les conduites métalliques sujettes à la corrosion.

