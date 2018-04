Le sol du Berlaymont aux couleurs LGBTQ+

A la veille de la journée pour la visibilité lesbienne et à quelques semaines de la Belgian Pride, le sol de Berlaymont juste devant la station de métro Schuman a revêtu un sol au couleur LGBTQ+.

L’an dernier, d’autres passages pour piétons avait revêtu ces couleurs à l’initiative du gouvernement bruxellois, l’action se prolonge donc cette année.

On #LesbianVisibilityDay, and a few weeks before #Pride Week, the Berlaymont is looking as beautiful as ever #EU4LGBTI 🌈🇪🇺👭👬🏳️‍🌈 pic.twitter.com/kH8OBRlG5D

— Queer Stagiaires 🌈 (@QueerStagiaires) April 26, 2018