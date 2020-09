Sixième édition du festival Artonov de Bruxelles du 4 au 11 octobre

La sixième édition du Festival Artonov aura lieu à Bruxelles dans différents lieux Art nouveau, Art Déco et d’architecture notable sur le thème de “Ce que le jour doit à la nuit” du 4 au 11 octobre prochains.

La programmation a été adaptée aux normes sanitaires actuelles mais l’esprit reste le même, assurent les organisateurs vendredi dans un communiqué. Ils ont opté au programme de cette année pour des lieux d’architecture contemporaine tels que COOP à Anderlecht avec Stretch/Timemonochromes, une performance continue de quatre heures réalisée par la directrice, chorégraphe et artiste visuelle Isabella Soupart, et le directeur musical et pianiste Guy Vandromme, spécialiste de Steve Reich.

See U à Ixelles accueillera le collectif granvat et la performance Come on Feet alliant danse underground et danse contemporaine. À la Bibliothèque Solvay, le duo jazz Médéric Collignon/Vincent Courtois célèbrera le retour au toucher du son, mélange de bruits urbains, beat-box et improvisations sur leurs retrouvailles.

Dans la Maison Saint-Cyr de l’architecte Gustave Strauven, on fera une découverte multi-sensorielle avec la musicienne Catalina Vicens à l’organetto et les installations olfactives de la créatrice de parfums et artiste plasticienne Lisa Goldberg. Celle-ci interviendra également Chez Pias, le bâtiment moderniste de l’Ancienne imprimerie du journal “Le Peuple” des architectes Bernard et Maxime Brunfaut, avec Michaël Grébil Liberg (luth médiéval, voix et électronique).

Il y aura aussi une intégrale en deux concerts de la musique pour instruments à vents -sur instruments d’époque- de Francis Poulenc à l’Hôtel Max Hallet, par l’ensemble Dialoghi et Antoine Pecqueur (texte). Une soirée au musée de la Banque Nationale, dédiée à une œuvre de la collection d’art de la Banque avec le duo ART’uur de Wim Van Hasselt et Koen Plaetinck, constituera le moment fort de cette 6e édition.

Enfin, l’art du cirque sera présent -une nouveauté- via Jeanne Mordoj qui présentera le fruit de sa résidence d’une semaine dans le bâtiment de l’Hectolitre.

Source : Belga / Image : Festival Artonov