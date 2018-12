Six Lidars en Région bruxelloise : un plus pour la sécurité routière

Chaque zone de police a désormais le sien : la Région bruxelloise est équipée de six Lidar. Il s’agit de radars à la fois plus visibles et mobiles destinés à dissuader les automobilistes de commettre des excès de vitesse. Ils changent de place toutes les semaines.

Les Lidars fonctionnent avec un système de mesure qui détecte les véhicules en mouvement et leur vitesse; et photographie le cas échéant le véhicule en infraction. Le bilan est satisfaisant, selon la secrétaire d’Etat chargée de la Sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V).

Exemple : en sept jours sur l’avenue Charles Quint, 54 véhicules ont été identifiés en infraction.

►Reportage de David Courier et Aristide Kobenan