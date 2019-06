Siegfried Bracke quitte la vie politique

Le président de la Chambre, Siegfried Bracke (N-VA), a annoncé vendredi qu’il quittait la vie politique. Il n’a pas été réélu le 26 mai. Il a également décidé de se retirer du conseil communal de Gand.

M. Bracke avait quitté en 2010 la VRT, où il était journaliste politique depuis 1990, pour rejoindre la N-VA. “Cela a été la décision la plus difficile de ma vie mais je la prends avec beaucoup de conviction“, avait-il alors expliqué. Tête de liste en Flandre orientale sous les couleurs de la N-VA, il avait été élu à la Chambre avec plus de 100.000 voix de préférence et avait présidé la commission de l’Intérieur sous la législature précédente.

En 2014, il avait été désigné au perchoir de la Chambre où il a présidé de nombreux débats très animés. L’étoile de M. Bracke a pâli à la suite de l’affaire Publipart en Flandre, quand il est apparu que, depuis 2011, il était membre rémunéré du conseil consultatif de l’opérateur Telenet. A l’âge de 66 ans, ce n’est plus en tête de liste mais en fin de liste qu’il s’est présenté aux électeurs lors du scrutin du 26 mai. Il n’a plus recueilli que 13.000 voix de préférence.

Belga