Siamu : le SLFP dépose un préavis de grève

Le SLFP dépose un préavis de grève et d’action pour lundi 5 janvier. “La situation au SIAMU est de plus en plus compliquée à vivre pour les agents opérationnels, administratifs et techniques.”, explique le syndicat libéral dans un communiqué, adressé à la secrétaire d’Etat Cécile Jodogne (DéFI). “La gestion quotidienne est rendue quasiment impossible“, dit-il encore.

Selon le SLFP, le personnel du département logistique, dans son ensemble, travaille depuis des semaines sous une “pression intenable”. Le plan de formation de cinq jours mis en place depuis le début de l’année n’a pas été soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l’année civile concernée, alors que c’est obligatoire. L’organisation de ces cinq jours, couplée à d’autres formations, met en difficultés l’organisation des gardes.

Le SLFP pointe encore le manque de concertation mais aussi le manque d’infirmation sur le nouveau système de formation de cinq jours (notamment pour l’obtention du brevet de secouriste-ambulancier, de pompier, ou encore de technicien en prévention) mis en place au début de l’année.

Le communiqué dénonce encore des effectifs de garde jugés insuffisants, des tenues inadaptées pour les stagiaires, le blocage des promotions, mais aussi des “intimidations et menaces envers certains représentants syndicaux opérationnels.”