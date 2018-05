ShareTheColor : la campagne bruxelloise qui célèbre la diversité de genres et de sexualités

Lancement de la campagne #sharethecolor pour lutter contre les discriminations touchant la communauté #lgbt et célébrer la diversité d'orientation sexuelle en vernissant son petit doigt! 💅 👬👭👫 🌈#sharethecolor #pride #lgbtqi #lgbt #brussels #Bruxelles #belgium

A post shared by BX1 (@bx1_officiel) on May 15, 2018 at 2:52am PDT