Le service de vélos partagés Gobee.Bike se retire de Bruxelles à cause… du vandalisme

Le service de vélos partagés sans station fixe Gobee.Bike s’était installé à Bruxelles cet automne. Après moins de 3 mois dans la capitale européenne, l’entreprise a décidé de quitter Bruxelles “le vandalisme sur nos stocks de vélos a dépassé des limites que nous ne pouvons plus franchir”.

Leur look vous dit sûrement quelque chose, les Gobee.bike, ces vélos verts partagés et sans station fixe vont disparaître de Bruxelles. L’entreprise compte récupérer ses 200 vélos répartis dans la capitale depuis le début du mois de novembre. «Au cours des dernières semaines, le vandalisme et les dommages à notre flotte ont atteint des limites que nous ne pouvons plus franchir», explique l’équipe dans un communiqué.

Le problème, c’est que les dégâts sur certains vélos sont tellement important, qu’il est impossible pour l’entreprise de localiser les deux roues via leur puce GPS, ils font donc appel aux utilisateurs et aux citoyens pour retrouver les vélos.

Tous les clients qui avaient encore un abonnement via l’application Gobee.bike seront remboursés.

Une autre entreprise propose le même genre de service à Bruxelles, il s’agit des O’Bike, ceux-ci, pour l’instant, restent à Bruxelles.