La Senne s’apprête à retrouver son cours à l’air libre à plusieurs endroits

Le cours d’eau avait été voûté en 1871, notamment accusé de transporter des maladies contagieuses dans une capitale belge surpeuplée.

Un vaste projet de réhabilitation est en cours en Région bruxelloise pour que la Senne retrouve son cours à l’air libre. Sur certaines portions du moins. Les grues s’activent par exemple à anderlecht, à proximité du boulevard Industriel. Le cours d’eau historique s’apprête aussi à revoir la couleur du ciel aux environs de la ferme Maximilien.

A noter, le tracé actuel de la Senne n’est pas celui que l’ancien bourgmestre de Bruxelles Jules Anspach avait fait voûter en 1871. A l’époque, la capitale belge est surpeuplée et le cours d’eau est notamment accusé de transporter le choléra. Entre les années 30 et 50, un voutement plus long a été construit, suivant le tracé ouest de la petite ceinture, sous la porte de Ninove, la porte d’Anderlecht, la porte de Flandre.

► Tous les détails avec Valérie Leclercq et Charles Carpreau