Séance publique : suivez en direct la commission autour de la gestion du Siamu

La commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois se réunit à nouveau ce mardi pour la suite des auditions quant au dossier de la gestion du Siamu.

Ces auditions font suite à un rapport de la Cour des comptes pointant des manquements importants dans la gestion des marchés publics, mais aussi à de récentes révélations sur des frais d’habillement injustifiés dans le chef de membres du personnel administratif du Siamu (Service d’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente).

Ce mardi, les anciens et actuels membres de la direction opérationnelle et administrative, soit cinq personnes, vont être entendus par la commission des Affaires intérieures. Ces auditions sont à suivre en direct sur l’antenne de BX1 et sur notre site internet.

Johan Schoups, vice-directeur général du Siamu, Chantal Jordan, ex-directrice-générale du Siamu, et Thierry Mercken, directeur-général du Siamu actuellement suspendu, ont d’abord été interrogés. Et rapidement, les dirigeants ont remis en cause la réforme de la secrétaire d’État en charge du Siamu, Cécile Jodogne (DéFI) : “La réforme revenait à donner tout le pouvoir aux officiers. Ce sont pourtant eux qui ont été pointés par la Cour des comptes comme incapables…”

Photo : Belga/Laurie Dieffembacq