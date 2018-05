Comment se préparer au mieux aux 20 km? Réponse dans #M

Le rédacteur en chef de Sport et Vie Gilles Goetghebuer et le médecin du sport Jean-Pierre Castiaux font le point dans #M sur ce qu’il faut savoir avant de participer aux 20 km qui se tiennent ce dimanche.

“Le danger, c’est l’hyperthermie. Donc, c’est la température corporelle qui dépasse les zones de confort et effectivement, on peut en mourir. Mais ceci dit, il faut vraiment y aller dans des conditions pires qu’on rencontrera dimanche. En fait, on prévoit vers 11h une température autour de 23 ou 24 degrés avec une humidité relative de 60%. Les deux sont aussi importants l’un que l’autre. C’est capital d’analyser ces deux facteurs en même temps. Quand on est dans ces conditions-là, il y a un problème pour perdre sa chaleur. Il faut donc pouvoir faire partir cette chaleur”, met en garde Gilles Goetghebuer. “Il faut donc permettre à cette évaporation de partir, et donc ne pas s’habiller trop serré, avec des vêtements larges et clairs, mais aussi conçus pour laisser partir la transpiration”, indique Jean-Pierre Castiaux.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire, rappelle Gilles Goetghebuer, c’est arriver en état de déshydratation, mais aussi trop boire ou manger des aliments riches en fibres avant le départ. “Oui, il faut boire des petites quantités souvent et dans les 48h qui précèdent. Et alors un élément qu’on oublie toujours, c’est le sommeil. Si on est bien préparé niveau entraînement, mais qu’on manque de sommeil, on passera à travers”, complète Jean-Pierre Castiaux.

J. Th.