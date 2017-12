Une scission de la Belgique en 2028 figure parmi les scénarios pessimistes de Bloomberg

L’agence financière Bloomberg a publié son traditionnel “guide pessimiste” en cette fin d’année et cette édition 2018 anticipe une possible scission de la Belgique en 2028.

En prélude de son guide, Bloomberg explique que les huit scénarios avancés ne doivent pas être pris comme des “prévisions” mais comme des “idées provocatrices censées faire réfléchir sur la rapidité à laquelle notre monde change”.

Dans un premier scénario, Bloomberg, qui avait déjà “prédit” en 2015 l’élection de Donald Trump, anticipe une réélection de ce dernier en 2020. Après un boom de l’économie américaine, Trump parvient à abroger Obamacare mais sans mettre en place du système de remplacement, ce qui conduit au chaos dans le système américain de santé publique. L’économie US tombe alors en récession, ce qui permet l’élection en 2024 du démocrate Jimmy Kimmel. Le chaos s’étend à tout le système politique américain en 2028 alors que quatre candidats concurrent pour la présidentielles mais qu’aucun ne parvient à atteindre le seuil de 270 grands électeurs.

Bloomger a concocté d’autres scénarios pessimistes comme la mort de Facebook du fait des “fake news”, un remplacement des banques par la monnaie virtuelle bitcoin, une attaque de missile par la Corée du Nord, l’arrivée au pouvoir au Royaume-Uni du “socialiste” Jeremy Corbyn ou une guerre des générations en Europe entre jeunes et pensionnés conduisant à une “destruction de l’Europe” qui passe par l’indépendance de l’Ecosse et de la Catalogne et la scission, en 2028, de la Belgique en trois parties: Flandre, Wallonie et Bruxelles, “la capitale du peu qu’il reste de l’UE”.

Deux autres scénarios évoquent une guerre commerciale initiée par la Chine, dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, ainsi que la fin de l’ère du pétrole et l’avènement de la voiture électrique.

