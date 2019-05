Schuiten, Van Dormael et Gunzig emmènent Blake et Mortimer au Palais de Justice bruxellois

De nouvelles aventures des héros de BD Blake et Mortimer, sous la forme d’un “hors-série” issu d’une collaboration exceptionnelle entre le cinéaste Jaco Van Dormael, le dessinateur François Schuiten, l’écrivain Thomas Gunzig et l’illustrateur et graphiste Laurent Durieux, feront leur apparition dans les librairies francophones et néerlandophones du pays dès ce mercredi 29 mai.

Les quatre artistes bruxellois, tous reconnus individuellement pour leur talent et leur inventivité, étaient rassemblés mardi dans la capitale pour présenter leur œuvre, intitulée “Le Dernier Pharaon”, affichant une complicité évidente sous le regard bienveillant d’Yves Schlirf, directeur éditorial Blake et Mortimer (Dargaud). Le quatuor a travaillé 4 ans pour aboutir à l’impression de l’album chez un imprimeur italien, sur un papier spécifique voulu par François Schuiten et avec une imprimante UV, un processus qui a duré bien plus longtemps (3 semaines d’impression) que pour une bande dessinée “normale”, souligne Yves Schlirf.

Mais rien ne semble justement “normal” dans ce travail à huit mains qui s’approprie les personnages emblématiques d’Edgar P. Jacobs, monstre du 9e art disparu en 1987. On y retrouve, du côté du dessin, l’amour de François Schuiten pour les constructions aériennes et alambiquées, mais aussi pour l’architecture bruxelloise, car la capitale belge est un personnage central de l’histoire. Les quatre amis se sont amusés à développer et mettre sur papier une histoire qui pourrait d’ailleurs bien expliquer la perpétuelle présence d’échafaudages sur le Palais de Justice de la ville (“enfin, on sait!”, rigole Jaco Van Dormael), un “lieu extraordinaire” selon François Schuiten, qui souligne que c’est dans son ombre qu’Edgar P. Jacobs est né et a grandi.

Parallèlement à la publication du “Dernier Pharaon“, une exposition des dessins originaux de François Schuiten ouvre mercredi à la Maison Autrique à Bruxelles.

► Reportage de Nicolas Franchomme

Belga / Crédit : BX1