Schaerbeek veut appliquer la tolérance zéro contre la saleté

La commune, qui applique des amendes plus salées que la moyenne régionale, a doublé les effectifs de son équipe de verbalisation.

La commune Recherche et Verbalisations de Schaerbeek est passé de 4 à 8 agents/ leur travail; démasquer les auteurs de dépôts clandestins et les propriétaires de poubelles non conformes ou sorties au mauvais moment sur la voix publique. Les auteurs risquent une taxe de 180 euros par taxe et 455 euros par mètre cube. Au total, pas moins de 19 tonnes de déchets sont ramassées chaque jour dans l’entité.

“La cellule est renforcée. Elle est beaucoup plus dynamique. Ils sont beaucoup plus sur le terrain. Ils peuvent aussi en parallèle faire un vrai travail de pédagogie. Il ne s’agit pas seulement d’attraper un sac dans la rue et de le fouiller. On place aussi des caméras. Derrière tout ça, il y a des heures de recherche, de travail”, explique l’échevine en charge de la propreté publique Deborah Lorenzino (Défi). L’an passé, 78.000 interventions liées à la propreté ont eu lieu sur le territoire de Schaerbeek.

■ Reportage d’Aurélie Vanwelde, Béatrice Broutout et Ilias El Mahi