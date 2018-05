Schaerbeek va installer ses 11 premières bulles à huiles ménagères usagées

Alors qu’Ixelles, la Ville de Bruxelles, Auderghem et Evere ont récemment signalé leur intérêt pour le système, la Cité des ânes passe à la vitesse supérieure.

“Ces bulles apportent une troisième alternative aux citoyens pour se débarrasser de leurs huiles alimentaires. Actuellement, les usagers doivent se rendre à la déchetterie régionale, rue de Rupel près du pont Van Praet, ou à un point de collecte Proxy Chimik, en fonction du planning très limité de Bruxelles-Propreté. Ces Oliobox amélioreront la qualité de vie des citoyens : les dépôts clandestins autour des bulles à verre et les versements sauvages de graisses dans les avaloirs diminueront”, explique l’échevin de la Propreté Publique Sadik Köksal (LB).

Jette avait été la première commune belge à installer des oliobox dans l’espace public. Au final, près de 50 OlioBox ont été installés en à peine un an par six entités bruxelloises. Les deux premières ont été installées en octobre 2016. “De couleur rouge, elles accueillent jusqu’à 70 kg d’huiles et de graisses alimentaires usagées. Placez vos huiles dans un emballage fermé avant de les déposer dans la bulle. Elles seront placées près des bulles à verre afin de limiter le risque de dépôts clandestins. Si cette période pilote s’avère concluante, de nouvelles bulles apparaîtront à Schaerbeek”, indique l’entité.

J. Th.