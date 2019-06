Schaerbeek: une piétonne renversée par un automobiliste chaussée de Helmet

La personne a été emmenée à l’hôpital mais ses blessures restent superficielles.

L’information relayée par la page Facebook Alertes Contrôles De Police – Infos Bruxelles a été confirmée à BX1 par la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse et Evere). “Il s’agit d’une dame âgée et l’accident a eu lieu vers 12h30 à l’angle de la chaussée de Helmet et la rue du Foyer Schaerbeekois. L’homme a passé un test d’alcoolémie qui s’est révélée négatif. les jours de la dame ne sont heureusement pas du tout en danger”, explique le porte-parole de la zone.

J. Th.